الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل تفاؤل إزاء الأرباح

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس إذ هدَّأت نتائج فصلية قوية لشركات إس.تي مايكرو إلكترونيكس وساباديل ونوكيا المخاوف إزاء موسم أرباح الشركات وسط علامات على ركود.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0835 بتوقيت جرينتش، وقادت أسهم التكنولوجيا والخدمات المالية المكاسب.

وقفز سهم إس.تي مايكرو إلكترونيكس 8.4 بالمئة بعد أن أعلنت شركة تصنيع الرقائق عن مبيعات أكبر من المتوقع في الربع الأخير من 2022.

وزاد سهم المقرض الإسباني ساباديل 8.8 بالمئة بعد تعليق الإدارة المتفائل على صافي دخل الفوائد لعام 2024 على الرغم من انخفاض صافي ربح الربع الرابع.

وارتفع سهم نوكيا 5.5 بالمئة بعد أن تفوقت شركة صناعة معدات الاتصالات الفنلندية على توقعات أرباح التشغيل الفصلية وتوقعت زيادة المبيعات في 2023.

ونمت توقعات بأن يشهد اقتصاد منطقة اليورو تباطؤا في النمو لكن دون الدخول في ركود في عام 2023، وذلك بفضل إعادة فتح الصين وقدرة أوروبا على مواصلة إمدادات الكهرباء خلال فصل الشتاء، في ظل طقس أكثر دفئا وتعزيز قدرة التوليد.