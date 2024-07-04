الخميس 28 ذو الحجة 1445 ﻫ - 4 يوليو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل تفاؤل السوق بنتائج الانتخابات البريطانية

منذ 4 ساعات
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

A A A
طباعة المقال

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس بفضل التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة بعد بيانات أمريكية ضعيفة، كما شهدت السوق في لندن صعودا مع بدء الانتخابات في بريطانيا وتوقع استطلاعات الرأي فوزا تاريخيا لحزب العمال المعارض.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، وتصدر قطاع البنوك المكاسب.

وربحت أسهم شركات السيارات 0.8 بالمئة مدفوعة في المقام الأول بقفزة 9.6 بالمئة في سهم كونتيننتال الألمانية.

وصعد المؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.5 بالمئة في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق لمعرفة حجم الأغلبية التي قد يحصل عليها حزب العمال.

وتسببت بيانات أمريكية ضعيفة في رفع التوقعات بأن أسعار الفائدة ستنخفض مع زيادة طلبات إعانة البطالة الأمريكية المقدمة لأول مرة الأسبوع الماضي مما يشير إلى تباطؤ سوق العمل.

وانخفضت الطلبيات الصناعية الألمانية بشكل غير متوقع في مايو أيار 1.6 بالمئة عن الشهر السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية وعوامل التقويم.

وتراجع سهم روش 2.3 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن خطط لوقف تجربة عقارها لعلاج سرطان الرئة بسبب ضعف النتائج.

وهبط سهم إريكسون 1.5 بالمئة بعدما سجلت شركة تصنيع معدات الاتصالات السويدية تكاليف انخفاض قيمة بلغت 11.4 مليار كرونة سويدية (1.09 مليار دولار) في الربع الثاني من 2024.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزارة الخارجية السويدية - الأناضول
السويد تدين حكم الإعدام على مواطنيها في العراق
مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء المصري ينفي خططاً لتعديل برنامج دعم الخبز قريباً
الأزمة السودانية
اشتباكات السودان
تقرير أممي: أكثر من 136 ألف شخص يفرون من الحرب بجنوب شرق السودان

الأكثر قراءة

القيادي في حزب الله نعمة ناصر
من هو القائد الميداني الكبير في حزب الله الذي اغتالته إسرائيل قرب صور؟
من مشاهد الدمار في غزة - رويترز
غزة تحت النار
تطور لافت في اتفاق إنهاء الحرب على غزة.. إليكم آخر المستجدات
مؤسسة كهرباء لبنان
خبر سار للبنانيين يتعلق بساعات التغذية الكهربائية