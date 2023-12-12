الثلاثاء 28 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 12 ديسمبر 2023 |
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الأسهم الأوروبية ترتفع قبيل بيانات التضخم الأميركيّة

منذ 52 ثانية
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء مع شعور المستثمرين بالارتياح من بيانات نمو الأجور في المملكة المتحدة، التي جاءت أضعف من المتوقع، ووسط ترقب لتقرير رئيسي للتضخم في الولايات المتحدة سيُنشر في وقت لاحق اليوم.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 08:14 بتوقيت غرينتش ويتجه لتسجيل مكاسب لليوم الثالث على التوالي.

وتباطأ نمو الأجور في بريطانيا بأكثر من المتوقع خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، مما دعم ارتفاعًا 0.4 بالمئة للمؤشر الرئيسي في بريطانيا.

يأتي هذا وسط حالة من الترقب لتقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر نشره عند الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش، كما سيبدأ اليوم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) اجتماعًا حول السياسة يستمر على مدار يومين.

وتصدر المؤشر الفرعي لقطاع الاتصالات التراجعات متأثرًا بانخفاض سهم نوكيا 2.1 بالمئة بعدما عدلت الشركة الفنلندية لتصنيع معدات الاتصالات هدف هامش التشغيل المقابل لعام 2026 بالخفض.

    المصدر :
  • رويترز

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