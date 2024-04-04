الخميس 25 رمضان 1445 ﻫ - 4 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأسهم الأوروبية ترتفع قبيل بيانات عن التضخم

منذ ساعة واحدة
سوق الاسهم الأوروبية (أرشيفية)

سوق الاسهم الأوروبية (أرشيفية)

A A A
طباعة المقال

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس،4 أبريل/نيسان، مع انتظار المستثمرين بيانات عن التضخم ومحضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي، في حين قفزت أسهم شركة باسيليا للصناعات الدوائية بعد موافقة الهيئة التنظيمية الأمريكية على دواء لعلاج الالتهابات البكتيرية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش، قبيل صدور بيانات أسعار المنتجين في المنطقة لشهر فبراير شباط المقرر في الساعة 0900 بتوقيت جرينتش.

ومن المرجح أن ينخفض مؤشر أسعار المنتجين 8.6 بالمئة، دون تغيير عن يناير كانون الثاني، وفقا لخبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.

في وقت لاحق من اليوم، سيحلل المستثمرون محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في مارس آذار للتيقن من موعد أول خفض لسعر الفائدة الذي طال انتظاره.

وقفز سهم شركة باسيليا للصناعات الدوائية 9.4 بالمئة إلى أعلى مستوياته في أكثر من ستة أشهر بعد أن حصلت الشركة السويسرية على موافقة الهيئة التنظيمية لقطاع الصحة الأمريكي على المضاد الحيوي زيفتيرا لعلاج الالتهابات البكتيرية.

وصعدت أسهم كمبيو جروب 7.5 بالمئة بعد أن رفع مورجان ستانلي توصيته لأسهم شركة البرمجيات الطبية الألمانية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

محطة زابوريجيا النووية
روسيا: تعطل خط الكهرباء بمحطة زابوريجيا النووية ولا تغيير في مستوى الإشعاع
مؤشر نيكي الياباني
نيكي يغلق مرتفعا بعد انتهاء موجة جني أرباح تزامنت مع السنة المالية الجديدة
الدمار في غزة جراء القصف الإسرائيلي
غزة.. مقتل 8 في قصف على رفح جنوب القطاع

الأكثر قراءة

عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس
الهولندي "فرانك هوغربيتس": حذّرتكم مما حدث في تايوان!
مبنى يهتز بسبب زلزال قوته 7.5 درجة ضرب اليابان
فيديو يحبس الأنفاس.. زلزال قوته 7.5 درجة يهز أوكيناوا جنوب اليابان
غارة إسرائيلية ـدمر مبنى تابع للسفارة الإيرانية في دمشق
طهران تشكو الخيانة.. تسريبات أدت لاغتيال قادة الحرس الثوري وحزب الله في سوريا!