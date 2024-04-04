الأسهم الأوروبية ترتفع قبيل بيانات عن التضخم

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس،4 أبريل/نيسان، مع انتظار المستثمرين بيانات عن التضخم ومحضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي، في حين قفزت أسهم شركة باسيليا للصناعات الدوائية بعد موافقة الهيئة التنظيمية الأمريكية على دواء لعلاج الالتهابات البكتيرية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش، قبيل صدور بيانات أسعار المنتجين في المنطقة لشهر فبراير شباط المقرر في الساعة 0900 بتوقيت جرينتش.

ومن المرجح أن ينخفض مؤشر أسعار المنتجين 8.6 بالمئة، دون تغيير عن يناير كانون الثاني، وفقا لخبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.

في وقت لاحق من اليوم، سيحلل المستثمرون محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في مارس آذار للتيقن من موعد أول خفض لسعر الفائدة الذي طال انتظاره.

وقفز سهم شركة باسيليا للصناعات الدوائية 9.4 بالمئة إلى أعلى مستوياته في أكثر من ستة أشهر بعد أن حصلت الشركة السويسرية على موافقة الهيئة التنظيمية لقطاع الصحة الأمريكي على المضاد الحيوي زيفتيرا لعلاج الالتهابات البكتيرية.

وصعدت أسهم كمبيو جروب 7.5 بالمئة بعد أن رفع مورجان ستانلي توصيته لأسهم شركة البرمجيات الطبية الألمانية.