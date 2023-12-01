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الأسهم الأوروبية ترتفع قبيل صدور بيانات اقتصادية وتعليقات من المركزي الأمريكي

منذ ساعة واحدة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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ارتفعت الأسهم الأوروبية مع تفاؤل المستثمرين إزاء توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم بينما يترقبون صدور المزيد من البيانات الاقتصادية وتصريحات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول اليوم الجمعة.

وارتفع المؤشر ستوكس600 بواقع 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش وسط موجة صعود واسعة في أعقاب مكاسب بلغت 6.4 بالمئة خلال نوفمبر تشرين الثاني، في أفضل أداء شهري للمؤشر الأوروبي منذ بداية العام.

كما أن المؤشر في سبيله لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بقيادة ارتفاعات لأسهم التكنولوجيا والخدمات المالية.

وكان قطاع شركات المناجم أكبر الرابحين في التعاملات المبكرة اليوم إذ صعد 2.1 بالمئة بعد ارتفاع أسعار المعادن.

ويترقب المستثمرون قراءة مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية وتعليقات رئيس المركزي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم للحصول على مزيد من الدلائل حول توقعات السياسة النقدية عالميا بعد أن عكست بيانات صادرة من أوروبا والولايات المتحدة أمس استمرار تراجع التضخم.

وهبط سهم بشتله‭ ‬إيه.جي 3.9 بالمئة إلى قاع المؤشر ستوكس600 بعد إعلان شركة التكنولوجيا طرحا لسندات قابلة للتحويل.

كما هوى سهم فيابلاي 79.1 بالمئة إلى مستوى قياسي منخفض بسبب خطط شركة البث السويدية المتعثرة لجمع أسهم جديدة وإعادة هيكلة ديونها.

    المصدر :
  • رويترز

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