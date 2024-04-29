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الأسهم الأوروبية ترتفع لأعلى مستوياتها في أسبوعين

منذ ساعتين
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في أسبوعين، اليوم الاثنين 29 نيسان/أبريل 2024، لتواصل مكاسبها القوية التي حققتها الأسبوع الماضي، وسط ترقب المتعاملين لبيانات اقتصادية وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بعد أن سجل أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع يوم الجمعة.

وقاد قطاع الموارد الأساسية مكاسب القطاعات، مع صعود أسهم أنجلو أمريكان 2.3 بالمئة بعد أن ذكرت رويترز أن مجموعة بي.إتش.بي تدرس تحسين عرضها للاستحواذ على شركة التعدين.

وقفز سهم أتوس 12.6 بالمئة بعد أن قدمت الحكومة الفرنسية عرضا لشراء بعض وحداتها الرئيسية.

وهوى سهم دويتشه بنك بقرابة الأربعة بالمئة، إذ سينفذ البنك الألماني حكما قضائيا بشأن دعوى قضائية تتعلق باستحواذه على بوستبنك، مما سيضر بأرباحه في الربع الثاني والعام بأكمله.

ويترقب المتعاملون بيانات التضخم في منطقة اليورو وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي المرتقب بشأن الفائدة بحثا عن مؤشرات حول توقعات السياسة النقدية العالمية.

وينتظر المتعاملون أيضا القرار النهائي لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث بشأن ما إذا كان سيستمر في منصبه أم سيتنحى.

    المصدر :
  • رويترز

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