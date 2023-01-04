الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثالثة

واصلت الأسهم الأوروبية ارتفاعها الأربعاء بعدما عززت قراءة أقل للتضخم في فرنسا المعنويات بينما ينتظر المستثمرون بيانات بشأن نشاط الشركات في منطقة اليورو ومحضر الاجتماع الماضي لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5 بالمئة، بينما زاد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.8 بالمئة.

وأظهرت بيانات أولية تراجع التضخم الفرنسي في ديسمبر\كانون الأول من مستوى قياسي مرتفع في الشهر السابق وهو ما أضاف إلى مجموعة من البيانات المشجعة الصادرة هذا الأسبوع من تحسن أرقام قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو إلى تباطؤ التضخم في ألمانيا.

وارتفع المؤشر 2.7 بالمئة في أول أسبوع تداول من العام.

وتركز السوق الآن على بيانات نشاط الشركات في منطقة اليورو لشهر ديسمبر\كانون الأول التي من المقرر بعدما أظهرت بيانات الشهر الماضي تراجعه للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر\تشرين الثاني مما أشار إلى أن المنطقة في طريقها إلى حالة ركود.

وينتظر المستمرون أيضا محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي عن الشهر الماضي للوقوف على مساره بشأن تشديد السياسة النقدية.

وارتفع سهم سانوفي بعدما قالت شركة الرعاية الصحية الفرنسية إنها تتوقع أن تظهر نتائج أعمالها عن الربع الأخير، والتي من المقرر نشرها مطلع الشهر المقبل، نمو أرباحها بفضل تحركات سعر الصرف ومبيعات لقاحات الإنفلونزا.