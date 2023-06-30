الأسهم الأوروبية ترتفع مدعومة بآمال التحفيز الاقتصادي في الصين

ارتفعت الأسهم الأوروبية الجمعة بعدما عززت البيانات الضعيفة عن نشاط المصانع في الصين الآمال في المزيد من السياسات التحفيزية، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الرئيسية للبحث عن دلائل أخرى عن اتجاه أسعار الفائدة العالمية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة.

وكان من المفترض أن يحقق المؤشر مكاسب محدودة في نهاية الربع، مع زيادة الأدلة على ضعف تعافي الصين بعد جائحة كوفيد-19 والمخاوف من أن رفع أسعار الفائدة العالمية لفترة طويلة كبح صعود الأسهم الذي بدأ في أوائل هذا العام.

ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب 1.4 بالمئة على أساس شهري.

وارتفعت أسهم شركات التعدين 0.7 بالمئة بسبب زيادة أسعار المعادن إذ عزز انخفاض نشاط المصانع في الصين التوقعات بزيادة البلاد للتحفيز الاقتصادي. كما قدمت شركات الطاقة أيضا دعما للمؤشر الجمعة.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات إنفاق الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر مايو أيار بالإضافة إلى الأرقام الأولية للتضخم في منطقة اليورو في وقت لاحق من الجمعة.

ومن بين الأسهم الفردية، انخفض سهم شركة أديداس لصناعة الملابس الرياضية 1.7 بالمئة. وتراجع سهم بوما التي تعمل في نفس المجال 0.3 بالمئة بعد توقعات قاتمة من نايكي.