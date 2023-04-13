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الأسهم الأوروبية ترتفع مدعومة بمكاسب شركات السلع الفاخرة

منذ 6 دقائق
مؤشر الأسهم الأوروبية

مؤشر الأسهم الأوروبية

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ارتفعت الأسهم الأوروبية، الخميس، مدعومة بمكاسب في أسهم شركات السلع الفاخرة بعد تقرير أظهر تحقيق شركة إل.في.إم.إتش للأزياء مبيعات قوية في الربع الأول وبفعل الآمال بوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي لدورة التشديد النقدي بعد بيانات تضخم جاءت أقل من المتوقع.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش.

كما ارتفع المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية 0.4 بالمئة بعد أن بلغ أعلى مستوى له في 22 عاما أمس الأربعاء.

وقفز سهم إل.في.إم.إتش ، أكبر شركة للمنتجات الفاخرة في العالم، 4.5 بالمئة بعد الإعلان عن زيادة 17 بالمئة في مبيعات الربع الأول التي تجاوزت التقديرات السابقة مع انتعاش الأعمال في الصين بشكل كبير.

كما زادت أسهم شركات أخرى مثل ريتشمونت السويسرية للسلع الفاخرة 3.8 بالمئة وإيرميس الفرنسية 2.9 بالمئة.

وفي بريطانيا، لم يطرأ تغير يذكر على المؤشر فايننشال تايمز 100 بعد أن أظهرت بيانات فشل الاقتصاد البريطاني في تحقيق نمو حسب التوقعات في فبراير شباط إذ أثرت إضرابات العاملين في القطاع العام على الإنتاج.

    المصدر :
  • رويترز

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