الأسهم الأوروبية ترتفع مع ترقب بيانات التضخم

ارتفعت الأسهم الأوروبية الأربعاء مدعومة بالأداء القوي لأسهم شركات التكنولوجيا، بعد عمليات بيع استمرت ثلاثة أيام مع ترقب بيانات التضخم في المنطقة المقرر صدورها خلال الجلسة.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بعد ثلاثة أيام متتالية من الخسائر، لكن المؤشر يتجه لتسجيل خسارة شهرية تقترب من أربعة بالمئة.

وصعدت أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة 2.1 بالمئة بعدما سجلت انخفاضا على مدى ثلاثة أيام متتالية بفعل التوقعات بزيادة أسعار الفائدة بصورة كبيرة على مستوى العالم.

وانخفض سهم مجموعة برونيلو كوتشينيلي الإيطالية للأزياء الفاخرة 3.9 بالمئة بعد نشر نتائجها نصف السنوية.

وتراجع سهم دورماكابا هولدينج اثنين بالمئة بعدما توقعت شركة الأمن السويسرية نموا أعلى بقليل من المستهدف لكنها قالت إن توقعاتها تنطبق فقط على النصف الأول من السنة المالية 2022-2023.

وحد من المكاسب بدء روسيا وقف تدفق الغاز عبر خط أنابيب رئيسي لألمانيا، أكبر اقتصاد في القارة، الأربعاء.

وينصب التركيز الآن على قراءات التضخم لمنطقة اليورو لأغسطس آب.