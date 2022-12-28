الأربعاء 4 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 28 ديسمبر 2022 |
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الأسهم الأوروبية ترتفع مع تقييم المستثمرين تخفيف القيود الصينية

منذ 10 دقائق
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة الأربعاء وتفوق مؤشر فايننشال تايمز 100 على نظرائه بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة عيد الميلاد، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون خطوات بكين صوب إعادة فتح اقتصادها المتضرر جراء كوفيد.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3 بالمئة بينما زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.9 بالمئة مع صعود الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية وأسهم الشركات ذات التعرض للصين، والسوق البريطانية مغلقة منذ فتحت لنصف جلسة فقط الجمعة.

وقفزت أسهم شركات التعدين في مستهل التداولات مع صعود أسعار النحاس بفضل آمال في تعافي الطلب من ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعدما خففت الصين الاثنين مزيدا من قيودها الصارمة لمكافحة كوفيد.

وقال متعاملون ومحللون إن أحجام التداول الهزيلة أثرت أيضا على تحركات السوق.

    المصدر :
  • رويترز

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