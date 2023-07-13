الخميس 25 ذو الحجة 1444 ﻫ - 13 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأسهم الأوروبية ترتفع وسط بيانات متباينة

منذ 44 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

A A A
طباعة المقال

ارتفعت الأسهم الأوروبية، الخميس، إذ عززت بيانات التضخم الأمريكية الآمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على وشك إنهاء دورة التشديد النقدي بعد جائحة فيروس كورونا رغم أن مجموعة من البيانات الاقتصادية المتباينة حدت من زيادة المكاسب.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش.

وسجل المؤشر في الجلسة السابقة أكبر مكاسب له بالنسبة المئوية منذ أوائل يونيو حزيران بعدما عزز تباطؤ مؤشر تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من المتوقع التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد ينهي رفع أسعار الفائدة بعد يوليو تموز.

وأثرت البيانات التجارية الضعيفة الواردة من الصين على الإقبال على المخاطرة، بينما انكمش الاقتصاد البريطاني على الجانب الآخر بأقل من المتوقع في مايو أيار.

وسجلت أسهم القطاع الصناعي، التي تعتبر حساسة للأخبار المتعلقة بالصين، أكبر الخسائر على المؤشر.

وانخفض سهم بارات ديفيلوبمنتس أربعة بالمئة بعد أن أشارت أكبر شركة لبناء المنازل في بريطانيا إلى أنها ستبني عددا أقل بكثير من المنازل خلال العام المالي الحالي، في حين ارتفع سهم سواتش 6.4 بالمئة بعد أن أعلنت شركة صناعة الساعات عن نمو قياسي في النصف الأول من العام.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
لافروف: لم أتلق أي مقترحات جديدة تخص اتفاق الحبوب
مؤشر نيكي الياباني
المؤشر نيكي يرتفع مدعوما بأداء الأسهم المرتبطة بالرقائق
علم إيران
بيان "الجزر الثلاث" يستفز إيران.. واستدعاء للسفير الروسي

الأكثر قراءة

من أحد مجالس العزاء
فيديو "خطير" يكشف أسرار جماعة القربان.. يؤلّهون الإمام علي وينتحرون عراة!
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
سلامة يحذّر: إياكم... وإلا "كارثة" وانهيارات إضافية!
شربل خليل
إليسا تنتصر على شربل خليل!