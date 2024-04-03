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الأسهم الأوروبية تستقر قبل بيانات التضخم

منذ 43 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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تداول المتعاملون الأسهم الأوروبية في نطاق ضيق اليوم الأربعاء 3 نيسان/أبريل 2024، وبقوا في حالة حذر قبيل تقرير مهم عن التضخم قد يؤثر على التوقعات بشأن توقيت أول خفض لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي.

وكان مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقرا بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش.

وبعد تقرير التضخم في ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، والذي جاء أقل من المتوقع أمس الثلاثاء، سينصب التركيز على تقرير التضخم في منطقة اليورو لشهر مارس آذار المقرر صدوره في الساعة 0900 بتوقيت جرينتش.

وباستثناء المكونات المتقلبة، من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين ثلاثة بالمئة في مارس آذار، متراجعة من ارتفاع بلغ 3.1 بالمئة في الشهر السابق.

وارتفع قطاع التكنولوجيا 0.3 بالمئة وسط تداولات متقلبة. وأثار الزلزال القوي الذي ضرب تايوان مخاوف بشأن الاضطرابات المحتملة في صناعة الرقائق الحيوية والتي قادت الكثير من الارتفاع العالمي في الربع الأخير.

ومن بين الأسهم الفردية، انخفضت اسهم شركة ماير برجر لتصنيع الألواح الشمسية 31.9 بالمئة بعدما قالت إنها أكملت بنجاح زيادة رأس المال من خلال إصدار حقوق اكتتاب في أسهم إضافية، مما أدى إلى تحقيق عائدات إجمالية قدرها 206.75 مليون فرنك سويسري (227.7 مليون دولار).

    المصدر :
  • رويترز

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