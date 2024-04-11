الأسهم الأوروبية تستقر مع انتظار قرار المركزي الأوروبي حول أسعار الفائدة

شهدت الأسهم الأوروبية استقرارًا في بداية التعاملات اليوم الخميس، 11 نيسان/أبريل 2024، سادت أجواء من الحذر بين المستثمرين في انتظار قرار متوقع من المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية، بالإضافة إلى تصريحات مرتقبة من رئيسته كرستين لاجارد حول توقعات خفض أسعار الفائدة.

واستقر المؤشر ستوكس 600الأوروبي بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش. وشهد قطاع الاتصالات تراجعا نسبته 1.3 بالمئة.

وتتجه كل الأنظار لقرار المركزي الأوروبي الذي سيصدر في الساعة 1215 بتوقيت جرينتش ومن المرجح فيه أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير لكن التركيز سينصب على أي تلميحات تتعلق بخفض محتمل لأسعار الفائدة في يونيو حزيران بالنظر لتراجع ضغوط الأسعار وتباطؤ الاقتصاد.

وارتفعت قطاعات حساسة لأسعار الفائدة مثل العقارات التي شهدت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.2 بالمئة أما قطاع المؤسسات المالية فقد تراجع 0.1 بالمئة.

ومن بين الأسهم التي شهدت تحركات قوية، ارتفع سهم سوستيه جنرال 3.4 بالمئة بعد أن قال البنك الفرنسي إنه وافق على بيع وحدة أدوات تمويل احترافي لبنك (بي.بي.سي.إي) المنافس مقابل 1.1 مليار يورو (1.18 مليار دولار) في إطار استراتيجية أوسع نطاقا للتخارج من بعض الاستثمارات.