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الأسهم الأوروبية تستهل الربع الأخير على مكاسب

منذ 34 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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استهلت الأسهم الأوروبية الربع الأخير من عام 2023 على تحقيق مكاسب متواضعة اليوم الاثنين بعدما تجنبت الولايات المتحدة الدخول في إغلاق حكومي، فيما يترقب المستثمرون بيانات نشاط المصانع للحصول على مؤشرات حول أداء الشركات في منطقة اليورو.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش بعدما أنهى الربع الثالث منخفضا نحو 2.5 بالمئة يوم الجمعة.

وقفزت العقود الآجلة في وول ستريت بعدما أقر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون تمويل مؤقت في وقت متأخر من يوم السبت مما أدى إلى تجنب الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة الاتحادية خلال عقد من الزمن.

وينتظر المستثمرون بيانات النشاط الصناعي في منطقة اليورو المرتقبة اليوم.

وصعد سهم فيفاندي 3.3 بالمئة بعدما رفع بنك باركليز توصيته لسهم شركة الإعلام الفرنسية إلى كونه يستحق أعلى من قيمته الحالية.

وارتفع سهم بي.أيه.إي سيستمز 2.1 بالمئة بعدما أبرمت بريطانيا مع شركة الصناعات الدفاعية عقدا بقيمة أربعة مليارات جنيه إسترليني (4.89 مليار دولار) في إطار برنامج أوكوس الأمني مع أستراليا والولايات المتحدة لتصنيع غواصات هجومية.

    المصدر :
  • رويترز

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