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الأسهم الأوروبية تستهل العام الجديد بأعلى مستوى

منذ 21 ثانية
مؤشر الأسهم الأوروبية

مؤشر الأسهم الأوروبية

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سجل مؤشر الأسهم القياسي في أوروبا أعلى مستوى في عامين تقريبا الثلاثاء، وسط آمال راسخة لدى المستثمرين في مستهل العام 2024 في أن البنوك المركزية الكبرى من المحتمل أن تتبنى أخيرا تخفيضات أسعار الفائدة، وقادت أسهم قطاع الطاقة المكاسب.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة، مسجلا أعلى مستوى في 23 شهرا بعد عطلة أسبوعية طويلة بمناسبة بداية العام.

وأدت توقعات التيسير النقدي إلى قفزة بلغت 12.7 بالمئة للمؤشر القياسي في عام 2023، إذ تعافى تماما تقريبا من هبوط بلغ 12.9 بالمئة في العام السابق بعد أن رفعت بنوك مركزية كبيرة أسعار الفائدة بسرعة للتغلب على التضخم المتزايد.

ولا تزال البيانات الاقتصادية الرئيسية في مقدمة اهتمامات المستثمرين، بما في ذلك القراءة الشهرية لمؤشر مديري المشتريات بمنطقة اليورو التي تصدر في وقت لاحق من اليوم ومؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة. وفي الناحية الأخرى عبر المحيط الأطلسي، سيتم أيضا تحليل بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر\كانون الأول للحصول على دلالات بشأن السياسية النقدية.

وقفز مؤشر أسهم الطاقة 1.4 بالمئة، مدعوما بارتفاع أسعار النفط.

وتراجع سهم شركة إيه.إس.إم.إل المنتجة لمعدات تصنيع الرقائق 1.4 بالمئة بعد أن ألغت الحكومة الهولندية جزئيا رخصة تصدير لشحن بعض معدات صنع الرقائق إلى الصين.

وقفز سهم ميرسك الدنمركية أربعة بالمئة ليحتل الصدارة على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي. ولا تزال الشركة تخطط لتسيير أكثر من 30 سفينة حاويات عبر قناة السويس والبحر الأحمر.

    المصدر :
  • رويترز

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