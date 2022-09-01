الخميس 5 صفر 1444 ﻫ - 1 سبتمبر 2022 |
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الأسهم الأوروبية تسجل أدنى مستوى في 7 أسابيع

منذ 50 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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استهلت الأسهم الأوروبية شهر سبتمبر أيلول بتراجع شديد، إذ أدت المخاوف حيال زيادات حادة في أسعار الفائدة ومعدلات التضخم القياسية في المنطقة إلى دفع المؤشر ستوكس 600 إلى أدنى مستوياته في سبعة أسابيع، الخميس.

وتراجع المؤشر الأوروبي لليوم الخامس على التوالي، إذ انخفض 0.8 بالمئة بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت جميع القطاعات خلال التداول وكانت أسهم التكنولوجيا شديدة التأثر بأسعار الفائدة من بين أكبر الخاسرين. وهبطت أسهم قطاع التعدين 1.8 بالمئة بعد هبوط أسعار المعادن.

وتتوقع أسواق المال في منطقة اليورو وجود فرصة 80 بالمئة لأن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل، مقارنة مع ما يزيد قليلا عن 50 بالمئة أمس الأربعاء.

وتراجع سهم لوفتهانزا الألمانية 3.2 بالمئة بعد أن أعلنت نقابة للطيارين أمس عن إضراب من المقرر أن يبدأ غدا الجمعة بعد فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور. وتعرضت أسهم السلع الفاخرة لضغوط، وانخفض سهم إل.في.إم.إتش مالكة لويس فويتون وهيرميس وبربري بين 1.6 بالمئة و2.2 بالمئة.

وأظهرت بيانات ارتفاع مبيعات التجزئة الألمانية على غير المتوقع في يوليو تموز إذ أظهر قطاعا مبيعات التجزئة عبر الإنترنت والأغذية انتعاشا.

    المصدر :
  • رويترز

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