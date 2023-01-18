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الأسهم الأوروبية تسجل أطول سلسلة مكاسب لها منذ نوفمبر

منذ 3 دقائق
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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سجلت الأسهم الأوروبية أطول سلسلة مكاسب لها منذ نوفمبر تشرين الثاني 2021 اليوم الأربعاء مدعومة بنتائج قوية للشركات بينما زادت أسهم شركات المنتجات الفاخرة بفعل آمال بتعافي الاقتصاد الصيني.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية مرتفعا 0.2 بالمئة مواصلا مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي مدعوما بصعود مؤشري شركات التعدين والتكنولوجيا.

وزاد المؤشر 7.7 بالمئة منذ بداية 2023 حتى الآن بفضل آمال في انتعاش الاقتصاد الصيني بعدما ألغت بكين القيود المرتبطة بكوفيد-19 مما خفف ضغوط الأسعار وسط تراجع في أسعار الغاز الطبيعي وتنامي التوقعات بركود طفيف.

وكانت أسهم شركات التعدين بين أبرز الرابحين في أوروبا اليوم الأربعاء حيث ارتفعت أسهم جلنكور وأنجلو أمريكان أربعة و2.5 بالمئة على الترتيب مع صعود أسعار المعادن وسط آمال بانتعاش الطلب الصيني.

    المصدر :
  • رويترز

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