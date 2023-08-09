الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوياتها في أسبوع

سجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوياتها في أسبوع، الأربعاء، بدعم من أسهم شركات الطاقة ومع تعافي أسهم المقرضين الإيطاليين من خسائر حادة في الجلسة السابقة وذلك بعد أن خففت الحكومة من موقفها بشأن ضريبة على المكاسب غير المتوقعة على البنوك.

وارتفعت البنوك في منطقة اليورو 1.4 بالمئة بعد انخفاض 3.5 بالمئة في اليوم السابق، إذ أعلنت الحكومة الإيطالية في وقت متأخر أمس الثلاثاء عن سقف لضريبة غير متوقعة للمقرضين في البلاد. وأوضحت أن الضريبة البالغة 40 بالمئة على المكاسب غير المتوقعة لن تزيد عن 0.1 بالمئة من إجمالي أصولهم.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة، فيما أظهرت بيانات أن الصين انزلقت إلى انكماش مما زاد أيضا من الإقبال على المخاطرة.

وتقدم مؤشر النفط والغاز 2.3 بالمئة، مسجلا أفضل أداء يومي له في شهرين، إذ سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ أبريل نيسان.

وسيتحول التركيز إلى بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها غدا الخميس، حيث يتطلع المستثمرون لمعرفة ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.