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الأسهم الأوروبية تسجل أفضل أداء في 6 أسابيع

منذ 10 دقائق
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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ارتفعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، وسط توسيع البنوك مكاسبها ودعم النتائج المتفائلة التي سجلتها شركة نايك الأمريكية لقطاع التجزئة المضطرب في أوروبا، كما عزز تحسن التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو المعنويات.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 1.7 بالمئة، وقادت أسهم شركات قطاع الكماليات الاستهلاكية، مثل أديداس وبوما، المكاسب بعد أن سجلت نظيرتهما الأمريكية نايك إيرادات وأرباح فصلية فاقت التوقعات.

وارتفعت أسهم أديداس وبوما 6.8 و9.5 بالمئة على الترتيب، في حين ارتفعت أسهم جيه. دي سبورتس المدرجة في بورصة لندن 6.1 بالمئة لترفع مؤشر التجزئة.

وأدى ارتفاع تكاليف الاقتراض وتكاليف المعيشة إلى اضطراب قطاع التجزئة الأوروبي هذا العام، ليقترب مؤشر القطاع من تسجيل أسوأ أداء سنوي منذ عام 2008.

وصعد المؤشر داكس الألماني 1.5 بالمئة.

ويأتي هذا في أعقاب بيانات صادرة أمس الثلاثاء أظهرت ارتفاعا طفيفا في ثقة المستهلكين في منطقة اليورو في ديسمبر كانون الأول.

وهبط المؤشر يورو ستوكس 50 إلى أدنى مستوى منذ يناير كانون الثاني، مما يعكس تراجع القلق بين المستثمرين.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي اثنين بالمئة حتى الآن في ديسمبر بعد شهرين متتاليين من المكاسب المدعومة بالآمال في أن يسمح تباطؤ التضخم لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنوك المركزية الأخرى بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وصعدت أسهم قطاع البنوك 1.6 بالمئة، لكنها لا تزال في طريقها لتسجيل خسارة سنوية، حيث فاقت المخاوف من الركود المكاسب من ارتفاع أسعار الفائدة.

    المصدر :
  • رويترز

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