الأسهم الأوروبية تسجل أفضل أداء يومي في 6 أسابيع

سجلت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء أفضل أداء يومي في ستة أسابيع مدفوعة بقطاعي التجزئة والتكنولوجيا ووسط ارتياح بين المستثمرين بفضل نتائج جيدة أعلنتها الشركات، في حين بلغ مؤشر إف.تي.إس.إي 100 البريطاني أعلى مستوى له على الإطلاق.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 بالمئة مدعوما بأسهم قطاع التكنولوجيا الذي ربح 2.6 بالمئة مع إعلان شركة إس.إيه.بي عن قفزة بلغت 24 بالمئة في إيراداتها من الخدمات السحابية في الربع الأول إلى 3.93 مليار يورو (4.19 مليار دولار)، مدعومة بالطلب على برمجيات تخطيط موارد المؤسسات.

وصعدت أسهم الشركة الألمانية 5.3 بالمئة.

وسجلت الأسهم الإيطالية الأداء الأفضل بين الأسواق الأوروبية، كما أغلق المؤشر إف.تي.إس.إي 100 البريطاني مرتفعا إلى مستوى غير مسبوق لليوم الثاني على التوالي، بفضل ضعف الجنيه الإسترليني والنتائج الإيجابية للشركات.

وارتفع مؤشر قطاع التجزئة 2.2 بالمئة، مع ارتفاع سهم إتش اند إم 4.2 بالمئة بعد أن رفع مورجان ستانلي السعر المستهدف للسهم.

وتصدر سهم منصة الخدمات المصرفية السويدية نورد نت المؤشر ستوكس 600 بمكاسب بلغت تسعة بالمئة بعد أن تجاوزت أرباحها التشغيلية في الربع الأول التوقعات.

وصعد سهم أسوشيتد بريتش فودز تسعة بالمئة بعد أن توقعت الشركة المالكة لبرايم مارك “نموا كبيرا” في أرباح العام بأكمله.

وانتعشت الأسهم من أدنى مستوياتها خلال أكثر من شهر مع انحسار المخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط وإعلان الشركات نتائج أعمال إيجابية وتصاعد الآمال فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات مجموعات بورصات لندن أن من المتوقع انخفاض أرباح الربع الأول 12.1 بالمئة عن العام الماضي.