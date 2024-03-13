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الأسهم الأوروبية تسجل مستوى قياسي جديد

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 13 - مارس - 2024 11:45 صباحًا
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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استهلت الأسهم الأوروبية تداولات الأربعاء على ارتفاع لتسجل مستوى قياسيا غير مسبوق، إذ بثت نتائج إيجابية لعدد من الشركات جوا من التفاؤل في السوق في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات للإنتاج الصناعي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة، بعد أن حقق أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق أمس الثلاثاء 13\3\2024.

وارتفع المؤشر الفرعي لشركات التجزئة 3.0 بالمئة ليكون الأفضل أداء بين مختلف القطاعات، مدعوما بارتفاع سهم زالاندو 16.9 بالمئة بعد أن أعلنت شركة بيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت عن تحقيق أرباح في الربع الرابع وعن برنامج لإعادة شراء الأسهم.

وارتفع سهم إي.أون ستة بالمئة بعد أن رفعت الشركة المشغلة لشبكات الطاقة هدفها الاستثماري إلى 42 مليار يورو (45.90 مليار دولار) على مدى خمس سنوات، وقدمت تقديرات تفوق التوقعات للأرباح في 2024.

وقفز سهم فالوراك 6.6 بالمئة بعد أن أعلنت شركة آرسيلور ميتال لصناعة الصلب عن استحواذها على حصة 28.4 بالمئة في فالوراك التي يقع مقرها في فرنسا مقابل حوالي 955 مليون يورو لزيادة انكشافها في قطاع الأنابيب.

وعلى صعيد البيانات، يترقب المستثمرون بيانات الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو لشهر يناير\كانون الثاني المقرر صدورها في الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش بحثا عن المزيد من المؤشرات حول مدى قوة الاقتصاد في المنطقة والموعد المحتمل لانطلاق دورة خفض أسعار الفائدة.

    المصدر :
  • رويترز

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