الأسهم الأوروبية تسجل مستويات قياسية مع زيادة الآمال في خفض أسعار الفائدة

انضمت الأسهم الأوروبية إلى موجة صعود عالمية لتبلغ مستويات قياسية جديدة اليوم الخميس 21 مارس/آذار 2024، مع تربع أسهم شركات التكنولوجيا والتعدين على القمة إذ دفعت إشارات تميل للتيسير النقدي من عدد من البنوك المركزية الكبرى المستثمرين للإقبال على المخاطرة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة إلى مستوى قياسي عند الإغلاق، كما وصل في وقت سابق من اليوم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال اليوم عند 510.25 نقطة.

وقادت أسهم شركات التكنولوجيا الارتفاعات بقفزة 3.2 بالمئة مع انجذاب المستثمرين نحو الأصول التي تنطوي على مخاطرة بعد أن تمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بتوقعاته لخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام.

وتلقى المؤشر دعما أيضا من مكاسب أسهم شركات أشباه الموصلات الأوروبية ومن بينها سهم إيه.إس.إم.إل هولدينج ذات الثقل بعدما توقعت شركة ميكرون الأمريكية لصناعة الرقائق إيرادات قوية في الربع الثالث.

وصعد مؤشر الموارد الأساسية، الذي يضم أسهم شركات التعدين، 2.6 بالمئة مع ارتفاع معظم المعادن ووصول أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في وقت سابق من الجلسة.

وتفوق المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني على نظرائه في المنطقة ليصعد نحو اثنين بالمئة بعدما ثبت بنك إنجلترا أسعار الفائدة. وقال آندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا إن الاقتصاد البريطاني “يسير في الاتجاه الصحيح” بما يسمح للبنك المركزي بالبدء في خفض أسعار الفائدة.

وفي الوقت نفسه وفي تحول مفاجئ، خفض البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 1.50 بالمئة ليصبح أول بنك مركزي رئيسي يتراجع عن تشديد السياسة النقدية بهدف معالجة التضخم.

وارتفع مؤشر السوق السويسرية الرئيسي 0.7 بالمئة عند الإغلاق.

وغير المستثمرون وجهات نظرهم عن مسار سياسات البنك المركزي الأوروبي وتوقعوا بنسبة 90 بالمئة أن يخفض أسعار الفائدة بحلول يونيو حزيران بعدما كانوا يتوقعون ذلك في وقت متأخر من أمس الأربعاء بنسبة تقل عن 80 بالمئة.