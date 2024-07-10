الأسهم الأوروبية تصعد عند الإغلاق

صعدت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق الأربعاء وسط مكاسب على نطاق واسع وتوقعات متفائلة من شركات، وذلك في وقت يقيم فيه المستثمرون مزيدا من التصريحات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول في ثاني أيام شهادته أمام الكونجرس.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.9 بالمئة مدعوما بارتفاع أسهم شركات قطاع العقارات 2.1 بالمئة.

وصعدت الأسهم الفرنسية أيضا 0.9 بالمئة تقريبا بعد أن كانت قد هبطت في الجلسة السابقة، وذلك في ظل تقييم الأسواق الوضع السياسي المضطرب عقب الانتخابات التشريعية يوم الأحد.

وفي الوقت نفسه، قال باول في ثاني أيام شهادته أمام الكونجرس إنه ليس مستعدا لاستنتاج أن التضخم يتحرك بصورة مستدامة نحو نسبة اثنين بالمئة، إلا أنه لديه “بعضا من الثقة بشأن ذلك”.

وتترقب الأسواق في الوقت الحالي بيانات التضخم في يونيو حزيران في الولايات المتحدة وألمانيا غدا الخميس لتقييم توقيت خفض أسعار الفائدة المحتمل.

وقفزت أسهم شركة (كونجسبرج جروبن) النرويجية للفضاء الجوي والدفاع 11 بالمئة لتعتلي مؤشر الأسهم بعدما أفادت بوجود نمو قوي في الإيرادات وتحسن هوامش الربح ونمو الطلبيات المتراكمة في الربع الثاني.