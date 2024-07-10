الأسهم الأوروبية تصعد مع تحول الاهتمام لبيانات أرباح الشركات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء 10 يوليو/تموز 2024، مع تزايد التركيز على إعلان نتائج أعمال الشركات وانتظار المتعاملين لتعليقات اليوم الثاني لشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمام الكونجرس بعد تصريحاته الحذرة بشأن أسعار الفائدة في اليوم الأول.

وبحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة، بقيادة مكاسب أسهم السفر والترفيه 0.6 بالمئة.

وقال باول أمس الثلاثاء إن التضخم “لا يزال أعلى” من هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ اثنين بالمئة، لكنه يتحسن في الشهور القليلة الماضية و”المزيد من البيانات الجيدة ستعزز” مبررات تخفيض أسعار الفائدة.

وعلى صعيد الأسهم، تراجع سهم دايركت لاين 0.5 بالمئة بعد أن خططت شركة التأمين البريطانية لدفع نحو 60 بالمئة من أرباحها التشغيلية كتوزيعات منتظمة.

وتراجع سهم باريت ديفيلوبمنتس البريطانية 2.8 بالمئة حيث توقعت شركة التطوير العقاري انخفاضا يصل إلى سبعة بالمئة في أهداف بناء المنازل للسنة المالية 2025، إذ تعيق معدلات الرهن العقاري المرتفعة والمخاوف الاقتصادية الأوسع نطاقا التعافي في قطاع الإسكان في البلاد.

وقفز سهم ترافيس بيركنز 2.6 بالمئة بعد أن عينت شركة مواد البناء البريطانية بيت ريدفيرن رئيسا تنفيذيا جديدا لها خلفا لنيك روبرتس الذي سيتنحى في 16 سبتمبر أيلول بعد أن أمضى خمس سنوات على رأس الشركة.