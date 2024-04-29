الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع طفيف

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف الاثنين بعد أن أعلنت ألمانيا ارتفاع التضخم عما كان متوقعا، في حين مر دويتشه بنك بأسوأ يوم له منذ أكثر من عام.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.1 بالمئة، بعد أن سجل أول مكسب أسبوعي له في أربعة أسابيع يوم الجمعة.

وفقد المؤشر ستوكس 600 بعض مكاسبه في أبريل\نيسان بعد صعوده لخمسة أشهر متتالية، وذلك بعد تأثره بأسعار الفائدة المرتفعة واستمرار التوتر في الشرق الأوسط وعدم اليقين بشأن توقعات السياسة النقدية لدى البنك المركزي الأوروبي.

ويتجه المؤشر الأوروبي نحو أسوأ أداء شهري له منذ نصف عام إذا استمرت الخسائر.

وانخفض المؤشر داكس الألماني 0.3 بالمئة بعد أن أظهرت بيانات أولية ارتفاع التضخم في ألمانيا ارتفاعا طفيفا في أبريل\نيسان بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض أسعار الطاقة بمعدل أقل مقارنة بالأشهر السابقة.

وتراجع سهم دويتشه بنك 8.6 بالمئة.