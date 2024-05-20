الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع طفيف

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف الاثنين، وكانت أسهم شركات الصناعات الدفاعية أكبر الرابحين، لكن المكاسب ظلت محدودة مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية في ظل عدم اليقين إزاء توقعات خفض أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.1 بالمئة ليغلق دون المستويات القياسية المرتفعة التي سجلها الأسبوع الماضي. وقاد المكاسب أسهم قطاع الطيران والدفاع إذ صعدت 1.9 بالمئة.

وصعدت أسهم قطاع التكنولوجيا 0.8 بالمئة قبل صدور نتائج الربع الأول لشركة إنفيديا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع.

وحد من مكاسب الأسهم أيضا ارتفاع عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو لليوم الثاني، مع انتظار الأسواق بيانات جديدة عن نشاط الشركات في منطقة اليورو هذا الأسبوع، والتي يمكن أن توفر أدلة على المسار النقدي للبنك المركزي الأوروبي.

وانخفض سهم فولكس فاجن 1.7 بالمئة بعد أن خفض مورجان ستانلي تصنيف شركة صناعة السيارات.

وارتفع سهم إيرباص 1.2 بالمئة بعد أن أعلنت مجموعة السعودية، المالكة للخطوط السعودية وشركة طيران أديل، اليوم الاثنين عن طلبية لشراء 105 طائرات إيرباص ضيقة البدن، في صفقة وصفها المدير العام للمجموعة بأنها أكبر طلبية شراء من شركة طيران سعودية.