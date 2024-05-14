الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع غير مسبوق

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع غير مسبوق الثلاثاء وحققت شركة دليفيري هيرو الألمانية أكبر قفزة على الإطلاق بعد بيع وحدتها في تايوان (فود باندا)، وذلك رغم استمرار حالة الترقب المتعلقة بأسعار الفائدة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.18 بالمئة بقيادة مؤشر قطاع السيارات الذي ارتفع 1.4 بالمئة.

وقفز سهم دليفيري هيرو 26.3 بالمئة بعد أن أعلنت شركة أوبر عن اتفاق بقيمة 1.25 مليار دولار للاستحواذ على فود باندا التابعة للشركة الألمانية في تايوان، إضافة إلى شراء أسهم جديدة في الشركة.

وهبط المؤشر الرئيسي لفترة وجيزة في وقت سابق من الجلسة بعد بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة التي ارتفعت بوتيرة أسرع من المتوقع.

وبعد مكاسب قوية الأسبوع الماضي، يظل المتعاملون في حالة ترقب لليوم الثاني في انتظار إشارات على موعد خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

ورغم أن البنك المركزي الأوروبي ألمح إلى عزمه اتباع مسار منفصل عن بنك الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة، فإن الآفاق بعد شهر يونيو حزيران لا تزال غامضة.

وارتفعت أسهم البنوك أكثر من واحد بالمئة مع صعود سهم سوسيتيه جنرال 3.7 بالمئة بعد أن قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة تلفزيونية إن القطاع المصرفي الأوروبي يحتاج إلى مزيد من التوطيد حتى لو كان ذلك يعني شراء بنك فرنسي كبير من بنك أوروبي‭‭ ‬‬منافس.

وكان قطاع السفر والترفيه الأكثر تضررا مع تراجع سهم فلاتر بنحو اثنين بالمئة بعد أن أبقت أكبر شركة مراهنات عبر الإنترنت في العالم على توقعاتها للعام بأكمله دون تغيير.

وربح سهم عملاقة السيارات فولكس فاجن 2.6 بالمئة، بعد أن أظهر تقرير أن شركة صناعة السيارات الألمانية تستكشف فرص بيع أسهم تبلغ قيمتها نحو 1.08 مليار دولار في وحدتها المتخصصة في صناعة الشاحنات الثقيلة تراتون.