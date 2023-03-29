الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع مدعومة بمكاسب قطاع البنوك

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، الأربعاء، مدعومة بمكاسب في أسهم قطاع البنوك، من بينها سهم بنك (يو.بس.إس) السويسري الذي ارتفع بعد تعيين رئيس تنفيذي جديد له، وساعدت التوقعات القوية من جانب شركة “إنفنيون” الألمانية على تحسين مزاج المستثمرين.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 مرتفعا 1.3 بالمئة.

وارتفع سهم بنك (يو.بي.إس) 3.7 بالمئة بعد تعيين سيرجيو إيرموتي رئيسا تنفيذيا له لإدارة عملية الاستحواذ على منافسه الأصغر بنك كريدي سويس.

وقفز سهم كريدي سويس 4.0 بالمئة بينما ارتفع مؤشر الخدمات المالية ومؤشر قطاع البنوك بين 1.8 بالمئة و1.9 بالمئة.

واتجه المؤشر ستوكس 600 نحو تحقيق خسائر شهرية مع توقع انخفاض أسهم البنوك نحو 15 بالمئة بعد انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر الأمريكيين والاستحواذ على كريدي سويس، مما أثار مخاوف بشأن قوة القطاع المصرفي.

وارتفع مؤشر شركة “إنفنيون” الألمانية 6.9 بالمئة بعد أن رفعت شركة تصنيع الرقائق توقعاتها للربع الثاني من السنة المالية وعام 2023 بأكمله.

وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوسع نطاقا 2.7 بالمئة بينما تراجع سهم شركة مرسيدس-بنز 2.1 بالمئة بعد أنباء عن أن صندوق الثروة السيادي الكويتي يعتزم خفض حصته في شركة صناعة السيارات الفاخرة الألمانية من خلال بيع 20 مليون سهم.

وانخفض سهم شركة الأزياء البريطانية “نكست” 4.3 بالمئة مع احتفاظ الشركة بتوقعاتها الحذرة وتصريحها بأنها تتوقع زيادة الإنفاق على الأجور والطاقة والتكنولوجيا لتقليل أرباحها هذا العام.