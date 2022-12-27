الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع الثلاثاء إذ أثار تخفيف الصين قيود مكافحة كوفيد-19 الأمل في تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة.

وقالت الصين أمس الاثنين 26\12\2022، إنها ستلغي متطلبات الحجر الصحي للزوار الوافدين في تخفيف جديد للقيود المفروضة على حدودها منذ نحو ثلاث سنوات لكبح الجائحة.

وبينما ظلت أسواق لندن ودبلن مغلقة بسبب عطلة عيد الميلاد، ارتفعت معظم البورصات الأوروبية.

وقالت إيبيك أوزكاردشكايا كبيرة المحللين في بنك سويسكوت إن إعادة الفتح في الصين وبيانات التضخم الأمريكية التي صدرت الجمعة يمكن أن توفر “دفعة طفيفة لأسواق الأسهم”.

وارتفعت أسهم شركات “إل.في.إم.إتش” وكرينج وريتشمونت للسلع الفاخرة والمنكشفة على الصين بين 1.7 و2.4 بالمئة.

وزادت أسهم الطاقة 0.4 بالمئة، إذ قفزت أسعار النفط وسط الآمال في انتعاش الطلب في الصين.

في غضون ذلك، أظهر مسح لرويترز أن الشركات الألمانية تتوقع ركودا متوسطا العام المقبل على الرغم من الظروف غير المواتية الناجمة عن أزمة الطاقة ونقص المواد الخام وضعف نمو الاقتصاد العالمي.

وارتفعت الأسهم في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، 0.4 بالمئة.

وخسر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أكثر من 12 بالمئة منذ بداية العام ويتجه لتسجيل أسوأ أداء سنوي منذ 2018، وسط مخاوف من ركود اقتصادي بسبب تشديد السياسة النقدية من البنوك المركزية على مستوى العالم.