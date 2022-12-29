الخميس 5 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 29 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

منذ 36 دقيقة
مؤشر الأسهم الأوروبية

مؤشر الأسهم الأوروبية

A A A
طباعة المقال

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع (الخميس 29-12-2022)، وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب، مدعومة بانتعاش وول ستريت بعد أن هدأت بيانات البطالة الأمريكية المخاوف بشأن دورة التشديد النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة. وبالنسبة للعام بأكمله حتى الآن، تراجع المؤشر 12 بالمئة تقريبا مع استقبال المستثمرين لعام 2023 بحذر.

وقال كريج إيرلام، كبير محللي السوق في أواندا “يستقبل المستثمرون عام 2023 بعقلية حذرة، وهم مستعدون لمزيد من رفع أسعار الفائدة، وتوقع فترات ركود في جميع أنحاء العالم”.

وقفزت أسهم التكنولوجيا الأوروبية الحساسة لأسعار الفائدة اثنين بالمئة لتعزز المؤشر الرئيسي، مع انخفاض عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو.

وتعززت الرغبة في المخاطرة بعد أن أظهرت البيانات دلائل على تباطؤ في سوق العمل الأمريكية، مما هدأ المخاوف بشأن التشديد النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.

واستأنفت الأسواق العالمية صعودها الذي بدأ في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد تحرك بكين نحو مزيد من تخفيف قيود كوفيد، لكن المخاوف لا تزال قائمة بشأن تأثير ارتفاع الإصابات على أي انتعاش في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وهبطت أسهم شركات التعدين الأوروبية 0.4 بالمئة، مما يجعلها القطاع الرئيسي الوحيد في المنطقة الحمراء، متتبعة خطى أسعار المعادن الأساسية التي عكست المخاوف بشأن انتعاش الطلب في الصين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الولايات المتحدة والصين
الجيش الأمريكي يكشف عن استفزاز صيني لطائرة عسكرية أمريكية
خريطة روسيا البيضاء الحدودية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا البيضاء تستدعي السفير الأوكراني للاحتجاج
عنصر من الشرطة الصربية
صربيا تعتقل جنرالا أفغانيا وقناصا مطلوبين لفرنسا

الأكثر قراءة

ميسي حاملًا كأس العالم
كأس العالم قطر ٢٢
بالصوَر.. ماذا حلّ بغرفة ميسي في قطر؟
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
سابقة خطيرة.. قضاة أوروبيون إلى بيروت لاستجواب سلامة
تراجع هائل في أسعار المحروقات
بعد تراجع هائل في الأسعار.. محطات محروقات تُقفل واجتماع عاجل!