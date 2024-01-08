الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الاثنين وعوضت بعض خسائر البداية السيئة للعام وجاءت المكاسب بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا والتجزئة، بينما تراجعت أسهم الطاقة بعد انخفاض أسعار النفط الخام.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على صعود 0.3 بالمئة بعد تراجع وصل إلى 0.7 بالمئة خلال اليوم.

ومن بين أكبر الرابحين، قطاع التكنولوجيا الذي ارتفع 1.2 بالمئة لينهي سلسلة خسائر استمرت ستة أيام، كما تقدمت أسهم شركات التجزئة 1.2 بالمئة مسجلة أول مكسب في سبع جلسات.

في الوقت نفسه انخفضت أسهم النفط والغاز 2.6 بالمئة اليوم الاثنين مع هبوط أسعار النفط الخام بأكثر من ثلاثة بالمئة بعد التخفيضات الحادة في الأسعار من السعودية وزيادة إنتاج أوبك.

وخسر سهم شركة شل 3.1 بالمئة بعد أن أعلنت شركة النفط العملاقة عن رسوم انخفاض قيمة تصل إلى 4.5 مليار دولار في الربع الرابع.

وارتفع سهم إيرباص 2.5 بالمئة بعد أن أمرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية بالوقف المؤقت لتحليق بعض طائرات بوينج 737 ماكس 9 المنافسة.

ونفت شركتا هاباج لويد وميرسك للشحن البحري تقريرا ذكر أن بعض شركات الشحن بدأت في إبرام اتفاقات مع الحوثيين لمنع تعرض سفنهم لهجمات في البحر الأحمر. وانخفضت أسهمهما 10.2 بالمئة و5.7 بالمئة على الترتيب.