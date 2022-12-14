الأسهم الأوروبية تغلق على استقرار

تراجعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، الأربعاء، بعد أن وصلت بالقرب من أعلى مستوياتها في أسبوع واحد في الجلسة السابقة، حيث خطا المستثمرون بحذر قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة والذي جاء برفعها نصف نقطة مئوية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا دون تغير يذكر.

وصعد المؤشر بأكثر من واحد بالمئة أمس الثلاثاء بعد أن رفعت بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع الآمال في تحول المركزي الأمريكي إلى زيادات أقل في أسعار الفائدة.

وانخفض التضخم البريطاني أكثر من المتوقع في نوفمبر تشرين الثاني، مما يقدم دليلا آخر على تخفيف ضغط الأسعار بعد أن تباطأ التضخم في منطقة اليورو أيضا الشهر الماضي.

وسيعلن كل من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي عن قرارات سعر الفائدة غدا الخميس.

وتراجعت أسهم التكنولوجيا 0.9 في المئة ، بينما هبطت أسهم البنوك 0.5 في المئة.