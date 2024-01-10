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الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض

منذ 31 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة الأربعاء، وقادت أسهم شركات التعدين والسفر الخسائر، مع استمرار انحسار التفاؤل بشأن تخفيضات قريبة لأسعار الفائدة، في حين يراقب المستثمرون قراءة هامة للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر أن تصدر في وقت لاحق من الأسبوع.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.2 بالمئة، إذ قاد قطاع السفر والترفيه الخسائر القطاعية بنزوله 1.1 بالمئة.

وانخفض مؤشر الموارد الأساسية 1.1 بالمئة أيضا، وذلك في اليوم الثالث على التوالي من الخسائر.

وخسرت أسهم الطاقة ذات الثقل 0.9 بالمئة، وهي الجلسة الرابعة على التوالي من الانخفاض وسط تراجع أسعار النفط.

مما ساعد في الحد من الخسائر، واصل مؤشر الرعاية الصحية مسيرته القوية في الآونة الأخيرة، إذ تقدم 0.3 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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