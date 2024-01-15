الأثنين 3 رجب 1445 ﻫ - 15 يناير 2024 |
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الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض

منذ 34 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض الاثنين متأثرة بارتفاع عوائد السندات الحكومية وتحذير مسؤولين في البنك المركزي الأوروبي من خفض أسعار الفائدة مبكرا.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.5 بالمئة مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية في أوروبا بعد أن قال فيليب لين كبير الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي في مقابلة يوم السبت إن الإسراع في خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى موجة جديدة من التضخم.

وقال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل إن من السابق لأوانه أن يناقش البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة.

وبلغ العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهي المؤشر القياسي في المنطقة، 2.201 بالمئة.

ويتوقع المتداولون خفض أسعار الفائدة بنحو 150 نقطة أساس هذا العام، ويتوقع أكثر من 20 بالمئة منهم أن يبدأ خفض الأسعار هذا العام خلال اجتماع البنك في مارس آذار.

وقاد قطاع الموارد الأساسية موجة الانخفاضات متراجعا واحدا بالمئة بسبب تعرض معظم أسعار المعادن الأساسية لضغوط بفعل ارتفاع الدولار.

وخسر قطاع السلع الشخصية والمنزلية 1.1 بالمئة مع تراجع سهم مجموعة الألعاب السويدية (إمبريسر) 8.8 بالمئة.

كما انخفض سهم شركة لوريال لمستحضرات التجميل 4.8 بالمئة بعد أن خفض بنك يو.بي.إس تصنيفه للشركة من “شراء” إلى “محايد”، في حين تراجع سهم بنك (إتش.إس.بي.سي) 2.2 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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