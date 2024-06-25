الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض

أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض الثلاثاء متأثرة بهبوط سهم إيرباص بعد تحذير حول الأرباح أثار موجة بيع في أسهم الشركات المرتبطة بقطاع الطيران، وذلك وسط حالة من الترقب للانتخابات البرلمانية في فرنسا في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض بنحو 0.2 بالمئة.

وهبط سهم إيرباص 9.4 بالمئة وكان من بين أكبر الخاسرين على المؤشر، وذلك بعد أن خفضت أكبر مجموعة لصناعات الطيران في أوروبا أهدافها الإنتاجية والمالية وتحملت غرامة ضخمة قدرها 900 مليون يورو (965 مليون دولار) تتعلق بأنشطتها الفضائية.

وتسبب إعلان إيرباص في هبوط أسهم شركتي رولز رويس وإم.تي.يو إيرو إنجينز المتخصصتين في تصنيع المحركات النفاثة.

وانخفض المؤشر الفرعي لقطاع الطيران والفضاء والدفاع 3.8 بالمئة إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر.

وتعافى المؤشر الفرعي للتكنولوجيا الذي يضم مجموعة من أكبر الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق في أوروبا من أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع في وقت سابق من الجلسة ليغلق مرتفعا 0.2 بالمئة.

وتتجه الأنظار حاليا إلى الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في فرنسا وتقرير التضخم في الولايات المتحدة المقرر صدوره في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وانخفض المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.6 بالمئة وسط عمليات البيع الواسعة.