الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر

أنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تعاملات (الخميس 1-12-2022) عند أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر، وسط تفاؤل المستثمرين بعد تلميح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول إلى زيادات أقل لأسعار الفائدة وقرار الصين تخفيف القيود الصارمة لمكافحة فيروس كورونا.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة مسجلا أعلى مستوياته منذ 17 أغسطس آب. وارتفع المؤشر 6.8 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني ليسجل أفضل أداء شهري منذ يوليو تموز.

وساعدت أسهم شركات التكنولوجيا المؤشر، إذ ارتفعت 2.9 بالمئة، وأشار المتعاملون إلى تحسن توقعات أرباح هذه الشركات نتيجة بعض الدعم من نظيرتها الأمريكية.

كما جاء انتعاش أسهم التكنولوجيا مدعوما بانخفاض عائدات سندات منطقة اليورو مقتفية أثر سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن قال باول أمس الأربعاء إن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة في اجتماعه في ديسمبر كانون الأول، بينما أظهر مؤشر يتابعه البنك المركزي الأمريكي علامات على اعتدال التضخم.

وتراجعت أسهم شركات الطاقة 0.9 بالمئة، لتقلص مكاسب المؤشر الأوسع نطاقا بعد ارتفاعها لجلستين متتاليتين على خلفية التفاؤل بشأن توقعات الطلب من الصين.