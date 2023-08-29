الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوى في أسبوعين

أغلقت الأسهم الأوروبية عند أعلى مستوى لها في أسبوعين الثلاثاء مدعومة بارتفاع أسهم شركات التعدين بفضل ارتفاع أسعار المعادن وأسهم مجموعة إن.إن، أكبر شركة تأمين في هولندا مع تحسن وضعها المالي، في حين تفوق أداء الأسهم البريطانية على باقي الأسهم الأوروبية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا واحدا بالمئة وسط مكاسب واسعة النطاق، مسجلا أفضل أداء له ليومين متتالين خلال أكثر من شهر.

وارتفعت أسهم شركات التعدين الأوروبية 2.1 بالمئة ولامست أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع خلال تعاملات الثلاثاء 29\8\2023.

وارتفع سهما بنك إتش.إس.بي.سي، أكبر بنك في أوروبا، وشركة التأمين برودنشال، التي لديها أعمال في الصين، 1.3 بالمئة وأربعة بالمئة على الترتيب، فيما زاد سهم باركليز 4.2 بالمئة.

وارتفع قطاع السلع الفاخرة 1.3 بالمئة ليغلق عند أعلى مستوى له في أسبوعين.

وارتفع مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 1.7 بالمئة إلى أعلى مستوى له في أسبوعين بعد عطلة عامة أمس الاثنين 28\8\2023.

وقفز سهم مجموعة إن.إن الهولندية لخدمات التأمين 10.2 بالمئة لتحقق أعلى مكاسب على المؤشر الأوروبي بعد تحسن وضعها المالي في النصف الأول من العام الحالي.