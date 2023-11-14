الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوى في شهر

أغلقت الأسهم الأوروبية الثلاثاء عند أعلى مستوى لها في شهر بعد بيانات أظهرت انحسار التضخم في الولايات المتحدة، مما رفع التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وصل إلى نهاية دورة رفع أسعار الفائدة وقد يبدأ في تيسير السياسة النقدية قريبا.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.3 بالمئة بعدما قفزت أسهم العقارات سبعة بالمئة وبلغت أعلى مستوى لها منذ مارس\آذار.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بلغ 3.2 بالمئة في أكتوبر\تشرين الأول بانخفاض عن 3.7 بالمئة في سبتمبر\أيلول وأقل من التوقعات بأن يرتفع 3.3 بالمئة. كما جاء التضخم الأساسي دون التوقعات على أساس شهري وسنوي.

وانخفضت عوائد سندات منطقة اليورو بشكل حاد بعد هذه البيانات، مع تراجع السندات الحكومية الإيطالية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياتها في شهرين.

وقال ستيف سوسنيك كبير الخبراء الاستراتيجيين في شركة إنتر أكتيف بروكرز “استبعدت السوق في الولايات المتحدة تقريبا فكرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل “، مشيرا إلى أن المتعاملين يتوقعون خفض أسعار الفائدة في مايو\أيار.

واستوعب المستثمرون أيضا بيانات أولية أظهرت انكماشا هامشيا في اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثالث، مما يؤكد التوقعات بحدوث ركود فني إذا انكمش الاقتصاد في الربع الرابع بنفس القدر.

وصعد مؤشر قطاع الموارد الأساسية 3.7 بالمئة مع زيادة سهم جلينكور 4.5 بالمئة بعد موافقة الشركة على شراء حصة 77 بالمئة في شركة التعدين الكندية تيك ريسورسزز مقابل 6.93 مليار دولار نقدا.

وانخفض سهم فودافون 5.5 بالمئة بعد أن أعلنت مجموعة الاتصالات البريطانية تراجع إيرادات النصف الأول وأنها تدرس مجموعة من الخيارات لإيطاليا.

وقفز سهم شركة ديليفيري هيرو الإلكترونية الألمانية لتوصيل الوجبات الجاهزة 10.4 بالمئة بعد أن رفعت توقعاتها بشكل طفيف للعام بأكمله.

وارتفع المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.2 بالمئة لكنه تراجع عن بقية مؤشرات المنطقة بعد أن أظهرت بيانات أن الأجور في بريطانيا في الربع الثالث ظلت قريبة من وتيرة قياسية.