الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوى لها في شهرين

سجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوى في شهرين اليوم الأربعاء بقيادة الأسهم العقارية الحساسة لأسعار الفائدة، في حين قفزت شركة البرمجيات البريطانية (سيج) إلى مستوى قياسي بعد أن أعلنت عن أرباح تشغيل سنوية قوية وإعلانها عن خطة لإعادة شراء الأسهم.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.3 بالمئة، مع قيادة الأسهم العقارية للمكاسب وصعدت 1.5 بالمئة.

وفي الوقت نفسه، وصل مؤشر تقلبات سوق الأسهم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى له منذ يوليو تموز.

ولم تتغير سندات منطقة اليورو على نحو يذكر.

وقفز سهم (سيج) 13.3 بالمئة ليتصدر المؤشر ستوكس 600 بعد أن أعلنت الشركة عن زيادة 18 بالمئة في أرباح التشغيل الأساسية للعام بأكمله، وقالت إن الأرباح ستستمر في الزيادة هذا العام. كما أعلنت الشركة عن برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة 350 مليون جنيه.

وصعد سهم تيسن كروب 6.6 بالمئة بعد أن أعلنت المجموعة الألمانية التي تعمل في مجالات من الغواصات إلى الصلب عن نتائج العام بأكمله مع تدفق نقدي حر “قوي”.

وارتفع سهم دار الأزياء الألمانية هوجو بوس ثلاثة بالمئة بعد أن رفع دويتشه بنك وبنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش تصنيفاتهما للشركة.

وفي إيطاليا، ارتفع سهم مونتي دي باسكي اثنين في المئة بعد أن هوى أمس الثلاثاء 7.9 بالمئة، إذ باعت إيطاليا حصة 25 بالمئة في البنك الذي تسنى إنقاذه. وفي الوقت نفسه، رفعت وكالة موديز تصنيفها للبنك درجة واحدة وأكدت نظرتها الإيجابية له.