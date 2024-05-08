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الأسهم الأوروبية تغلق عند مستوى قياسي مرتفع

منذ 10 دقائق
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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اختتم المؤشر الرئيسي في أوروبا التعاملات الأربعاء عند مستوى قياسي مرتفع بفضل الأرباح القوية التي حققتها شركات مثل سينمس إنرجي الألمانية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.3 بالمئة عند مستوى قياسي، مستفيدا من قفزة تزيد عن واحد بالمئة أمس الثلاثاء 8\5\2024.

وعززت الأسهم الصناعية المؤشر الرئيسي بعد أن رفعت سيمنس إنرجي توقعاتها لعام 2024 وأعلنت عن نتائج أفضل للربع الثاني. وقفزت أسهم الشركة المصنعة لمعدات الطاقة 4.7 بالمئة لتقود مكاسب المؤشر القياسي للبورصة الألمانية.

ويقلص ستوكس 600 خسائره منذ أبريل نيسان، في ظل قوة أرباح الشركات وثقة البنك المركزي الأوروبي في احتمال خفض أسعار الفائدة لأول مرة في يونيو حزيران وانحسار التوتر في الشرق الأوسط.

    المصدر :
  • رويترز

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