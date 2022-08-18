الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة بدعم من قطاع الطاقة

ارتفعت الأسهم الأوروبية، الخميس، بدعم من أسهم الطاقة، لكنها تخلفت عن الأسواق الرئيسية الأخرى مع وصول التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي في يوليو تموز، وألمح مسؤولون في البنك المركزي الأوروبي إلى زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 0.4 بالمئة، مدعوما بمكاسب 1.7 بالمئة في أسهم الطاقة بعد أن ارتفعت العقود الآجلة للنفط بأكثر من دولار.

وأكد مكتب الإحصاء في الاتحاد الأوروبي أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفعت 0.1 بالمئة على أساس شهري في يوليو تموز بزيادة 8.9 بالمئة على أساس سنوي، وهي أعلى نسبة منذ تدشين العملة الأوروبية الموحدة في عام 1999.

وفي وقت سابق، قالت عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل إن توقعات التضخم في منطقة اليورو لم تظهر تحسنا يذكر منذ رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في يوليو تموز، واقترحت زيادة كبيرة أخرى في سعر الفائدة الشهر المقبل.

ودفعت التعليقات عوائد السندات لأجل 10 سنوات في ألمانيا خمس نقاط أساس إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع.

في غضون ذلك، رفع البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة 50 نقطة أساس وقال إن المزيد من الزيادات في طور الإعداد.

من بين الأسهم الأوروبية، انخفض سهم آدين 3.7 بالمئة بعد أن أخفقت شركة المدفوعات الهولندية في تحقيق توقعات الأرباح الأساسية للنصف الأول من عام 2022.

وفي المقابل، قفز سهم سيجفريد 15.7 بالمئة بعد أن تجاوزت شركة الأدوية السويسرية توقعات النصف الأول ورفعت توقعاتها لعام 2022.