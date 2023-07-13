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الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة وقطاع التقنيات يتصدر المكاسب

منذ 60 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع (الخميس 13-7-2023) بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا بعدما تنامت الآمال في اقتراب إنهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لدورة التشديد النقدي المستمرة من بعد الجائحة بفضل تباطؤ التضخم الأمريكي.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.6 بالمئة مواصلا الصعود للجلسة الخامسة على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب يحققها المؤشر منذ قرابة ثلاثة أشهر.

وتصدر قطاع شركات التكنولوجيا، وهو قطاع سريع التأثر بأسعار الفائدة، الرابحين وقفز 1.7 بالمئة، إذ صعد سهم شركة سوفتكات 5.3 بالمئة بعدما أوصت مجموعة سيتي جروب “بشراء” أسهم الشركة.

وكان مؤشر شركات التعدين من بين المؤشرات الفرعية الرابحة في أوروبا إذ ارتفع 1.7 بالمئة في ظل ارتفاع أسعار السلع بفضل تراجع الدولار.

وعزز تباطؤ أسرع من المتوقع للتضخم الأمريكي رهانات بأن البنك المركزي الأمريكي ربما ينهي رفع أسعار الفائدة بعد يوليو تموز مباشرة.

وصعد مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 0.3 بالمئة بعد بداية ضعيفة. وانكمش الاقتصاد البريطاني بأقل من المتوقع في مايو أيار مما يشير إلى عدم حدوث كساد متوقع على نطاق واسع.

    المصدر :
  • رويترز

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