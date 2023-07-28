الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة بعد نتائج متباينة للشركات

نزلت الأسهم الأوروبية من أعلى مستوياتها في عدة أشهر (الجمعة 28-7-2023) بعد نتائج متباينة للشركات وإعلان بنك اليابان (المركزي) تعديلا مفاجئا لسياسته النقدية، لكن الأسهم القيادية في ألمانيا خالفت الاتجاه لتغلق عند مستوى قياسي وسط بوادر على انحسار التضخم.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 لأسهم أوروبا منخفضا 0.2 بالمئة بعدما أغلق عند أعلى مستوياته في نحو عام ونصف العام أمس الخميس حينما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة وفقا للمتوقع لكنه أشار لاحتمال التوقف مؤقتا عن التشديد النقدي في سبتمبر أيلول.

وسجل المؤشر داكس الألماني مستوى قياسيا خلال التعاملات وحافظ على معظم مكاسبه ليغلق مرتفعا 0.39 بالمئة بعدما أظهرت بيانات أن التضخم في ألمانيا عاود الهبوط.

وعلى الرغم من انخفاضه اليوم، سجل المؤشر ستوكس 600 مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي وسط آمال في اقتراب كل من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة.

وكان مؤشرا التكنولوجيا وشركات التعدين من بين الأفضل أداء هذا الأسبوع حيث ارتفعا 3.6 بالمئة و3.4 بالمئة على الترتيب.