الأسهم الأوروبية تفتتح الأسبوع بانخفاض خجول وتنتظر بيانات التضخم

انخفضت الأسهم الأوروبية في بداية الأسبوع مع استمرار المستثمرين في توخي الحذر قبل صدور بيانات مهمة عن التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا في وقت لاحق من الأسبوع.

وبحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.02 بالمئة.

وبسبب عطلة في الولايات المتحدة وبريطانيا اليوم الاثنين، كان تداول أسهم جميع القطاعات باهتا.

ويترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر مايو أيار قبل اجتماع للبنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل. ويبدو بنسبة 90 بالمئة أن البنك مستعد للبدء في خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، وقد تساعد بيانات التضخم الضعيفة في خفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران.

ومن الممكن أن تساعد بيانات التضخم الأمريكية، المقرر صدورها يوم الجمعة، المتعاملين على تقييم توقيت خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة هذا العام.

وفيما يتعلق بأخبار الشركات، قاد سهم شركة باكافروست لإنتاج السلمون الانخفاضات على المؤشر ستوكس 600 متراجعا 4.5 بالمئة بعد اكتشاف فيروس أنيميا السلمون المعدي في مزرعة تابعة للشركة.