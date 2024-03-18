الأسهم الأوروبية تفتتح على ارتفاع طفيف

افتتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف اليوم الاثنين، بقيادة مكاسب قطاع الموارد الأساسية، على الرغم من أن حذر المستثمرين قبيل بيانات التضخم في منطقة اليورو حد من الارتفاعات.

وبحلول الساعة 0816 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة.

وتصدر قطاع الموارد الأساسية مكاسب القطاعات الفرعية مرتفعا 0.7 بالمئة بعد أن تجاوز الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم، التوقعات.

وعلى صعيد البيانات، يترقب المتعاملون بيانات التضخم النهائية لمنطقة اليورو لشهر فبراير شباط والميزان التجاري الإجمالي للمنطقة لشهر يناير كانون الثاني، المقرر صدورهما في وقت لاحق من اليوم.

كما يترقب المتعاملون أيضا اجتماعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك إنجلترا، المقرر عقدها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بحثا عن مزيد من الدلائل حول دورة تيسير السياسة النقدية.

وقفز سهم سيجنفاي 5.2 بالمئة بعد أن رفع بنك باركليز توصيته للسهم ورفع السعر المستهدف لشركة حلول الإضاءة.

وهوى سهم لوجيتك لتصنيع معدات الكمبيوتر 6.5 بالمئة بعد الإعلان عن رحيل المدير المالي تشارلز بوينتون في مايو أيار.