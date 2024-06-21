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الأسهم الأوروبية تفتتح على انخفاض متأثرة بخسائر شركات التكنولوجيا

منذ 29 ثانية
سوق الاسهم الأوروبية (أرشيفية)

سوق الاسهم الأوروبية (أرشيفية)

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انخفضت الأسهم الأوروبية عند الفتح اليوم الجمعة 21 حزيران/يونيو 2024، مع تصدر أسهم التكنولوجيا عمليات البيع، كما تراجعت أسهم كارلسبرج جروب الدنمركية بعدما رفضت شركة بريتفيتش البريطانية عرض استحواذ معدل بقيمة 3.9 مليار دولار.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش مع نزول المؤشر الفرعي لأسهم شركات التكنولوجيا 0.6 بالمئة بعد ارتفاعه نحو اثنين بالمئة في الجلسة السابقة.

وتراجع قطاع البناء ومواد التشييد 0.7 بالمئة، وانخفضت أسهم شركات التجزئة 0.5 بالمئة مع نزول سهم سلسلة بي.اند.إم البريطانية 1.8 بالمئة بعدما خفض مورجان ستانلي توصية لسهم الشركة.

ولا يزال المؤشر الأوروبي في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية متواضعة بعد انخفاضه بأكثر من اثنين بالمئة الأسبوع الماضي عندما اهتزت الأسواق بدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى انتخابات برلمانية مبكرة.

وفيما يتعلق بأسهم أخرى، قفز سهم شركة زيلاند فارما الدنمركية23.1 بالمئة بعد أن أظهرت دراسة مبدئية أن تناول جرعة عالية من عقار الشركة ساعد على تقليل الوزن بنسبة 8.6 بالمئة في المتوسط بعد 16 جرعة أسبوعية.

وهبط سهم كارلسبرج جروب لصناعة الجعة ستة بالمئة تقريبا بعد رفض بريتفيتش لصناعة المشروبات عرض الاستحواذ عليها، وأرجعت ذلك إلى أن العرض “قلل بشكل كبير من قيمة” المجموعة والنظرة المستقبلية لها. وقفز سهم بريتفيتش 14.4 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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