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الأسهم الأوروبية تفتتح على انخفاض

منذ ساعتين
مؤشر الأسهم الأوروبية

مؤشر الأسهم الأوروبية

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تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء 5آذار/مارس الجاري، مقتفية أثر الأسهم الآسيوية بعدما أخفقت تعهدات من الصين في التأثير على شهية المستثمرين، في حين سادت حالة من الحذر في الأسواق قبيل صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو والولايات المتحدة.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش بعد أن استقر بفارق ضئيل تحت أعلى مستوياته على الإطلاق أمس الاثنين.

وقادت أسهم الموارد الأساسية خسائر القطاعات، إذ هبطت 1.1 بالمئة متأثرة بانخفاض أسعار المعادن، وسط مخاوف بسبب ارتفاع الدولار وتبدد الآمال إزاء عدم اتخاذ إجراءات تحفيز جديدة في الصين.

وبالنسبة للشركات، هبط سهم ساندوز ثلاثة بالمئة بعد أن أعلنت الشركة السويسرية المصنعة للبدائل الحيوية والأدوية غير الخاضعة لحقوق العلامة التجارية أن مديرها المالي سيترك منصبه.

وصعد سهم تاليس الفرنسية 5.4 بالمئة بعد الإعلان عن زيادة كبيرة في الأرباح التشغيلية لعام 2023 وارتفاع المبيعات، بدعم من انتعاش سوق الطيران المدني.

ومن المنتظر أن يتم في وقت لاحق من اليوم نشر قراءات لمؤشرات مديري المشتريات من منطقة اليورو وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة لشهر فبراير شباط، إلى جانب بيانات أسعار المنتجين في منطقة اليورو لشهر يناير كانون الثاني والتي يترقبها المستثمرون بحثا عن مؤشرات لمسار دورة أسعار الفائدة.

    المصدر :
  • رويترز

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