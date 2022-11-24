الخميس 30 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 24 نوفمبر 2022 |
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الأسهم الأوروبية تفتح دون تغيير

منذ 48 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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فتحت الأسهم الأوروبية دون تغير يذكر ،الخميس، بعدما أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى تهدئة وتيرة رفع أسعار الفائدة وبينما يترقب المستثمرون مؤشرات جديدة من البنك المركزي الأوروبي.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.03 بالمئة بحلول الساعة 0808 بتوقيت جرينتش وسط أحجام تداول منخفضة ربما بسبب عطلة عيد الشكر بالأسواق الأمريكية.

وأغلقت وول ستريت على مكاسب قوية أمس الأربعاء بعدما أظهرت وقائع اجتماع البنك المركزي الأمريكي اتفاق “أغلبية كبيرة” من صانعي السياسات على أنه “سيكون من المناسب قريبا على الأرجح” إبطاء وتيرة زيادة أسعار الفائدة.

ومن المقرر أن ينشر البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من اليوم الخميس محضر اجتماعه لشهر أكتوبر تشرين الأول الذي رفع فيه أسعار الفائدة 75 نقطة أساس لكنه قال إنه أحرز تقدما “كبيرا” بالفعل في مسعاه لمكافحة قفزة تاريخية في التضخم.

وانخفض سهم ريمي كوينترو 2.7 بالمئة بعدما قالت الشركة المصنعة لكونياك ريمي مارتن إن نتائجها عن النصف الثاني من العام ستعكس عودة إلى اتجاهات الاستهلاك الطبيعية بعد عامين من “النمو الاستثنائي”.

وهوى سهم إليكتا 5.3 بالمئة بعدما حذرت شركة تصنيع أجهزة العلاج الإشعاعي من تضرر هوامشها في الربع الثالث نتيجة عدم التيقن بشأن ظروف الاقتصاد الكلي ومشاكل سلاسل التوريد.

    المصدر :
  • رويترز

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