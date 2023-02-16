الأسهم الأوروبية تفتح على ارتفاع بدعم من إيرباص

فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، الخميس، بدعم من سهم شركة إيرباص الذي رفع أيضا مؤشر الأسهم القيادية الفرنسي ليقترب من مستوى قياسي مرتفع، في حين قادت شركات التعدين مكاسب القطاعات مع ارتفاع أسعار السلع.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.7 بالمئة، كما صعد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.9 بالمئة ليقود المكاسب بين المؤشرات الأخرى بالمنطقة.

وصعد سهم شركة إيرباص لتصنيع الطائرات 2.9 بالمئة ليدعم كلا المؤشرين.

واستهدفت الشركة تسليم الطائرات في 2023 بما يتماشى مع تقديراتها الأصلية للعام الماضي، لكنها أبطأت وتيرة إنتاج طائراتها الأكثر مبيعا من طراز إيه320 نيو.

وقفز مؤشر الموارد الأساسية الأوروبي 1.4 بالمئة مع ارتفاع أسعار النحاس في لندن من أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع وسط آمال بتعافي الطلب في الصين، أكبر المستهلكين للمعدن.

كما امتد المعنويات الإيجابية من الأسواق الآسيوية مع احتفاء المستثمرين ببيانات مبيعات التجزئة الأمريكية القوية باعتبارها أخبارا جيدة تتعلق بالأرباح بدلا من القلق بشأن احتمال أن تدعم رفع أسعار الفائدة.